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15 Temmuz darbe girişimi şüphelisi yakalandı - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi şüphelisi yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi şüphelisi yakalandı
10.11.2023 12:31

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yolunu kapatıp çevre güvenliği aldığı belirlenen Uzman Çavuş Ali Okumuş, Adana'da saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Okumuş'un yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı ve tarım işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet tarafından gözaltına alınan Okumuş, Adana Adliyesi'ne sevk edildi.

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nın yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirlenerek, hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş (31), Adana'da saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Okumuş'un yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı, tanınmamak için de tarım işçisi olarak çalıştığı belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik görülen 'çatı davası'nda hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş'un, yakalanması için çalışma başlattı. Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı'nda görevli Okumuş'un, 15 Temmuz gecesi bölüğü ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na gittiği, havalimanı yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirtildi. Okumuş'un bir süre önce Adana'ya geldiği, geçimini sağlamak ve tanınmamak için tarlalarda tarım işçiliği yaptığı kaydedildi.

TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYON

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı saptanan firari hükümlünün, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 'gaybubet' evinde saklandığı belirlendi. TEM ekipleri, ısıya duyarlı dron ile bölgede tarama yapıp, sokağı abluka altına aldı. Operasyon timi, damda güvenlik önlemi alınırken, demir kapı ekipler tarafından koçbaşıyla kırılarak eve girildi. Polise direnen Okumuş, gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Okumuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılmak üzere Adana Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, TEM Otoyolu, Adana, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz darbe girişimi şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz darbe girişimi şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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