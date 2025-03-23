15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Gündüz: "Çözümü sokakta aramak çapulcuların işi"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkı sokağa çağırmasına tepki göstererek, "Çözümü sokakta aramak çapulcuların işi" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkı sokağa çağırması, hem bir siyasi sorumsuzluk hem de büyük bir talihsizlik olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugün sokak siyasetiyle, kaos çağrılarıyla anılması, bu partiye ve onun tarihine ihanet olduğunu belirten Gündüz, sokakta çözüm aramak, kargaşa çıkarmak, insanları provoke etmek çapulcuların ve devlet düşmanlarının işi olduğunu ifade etti.

Gündüz, Özgür Özel ve onun peşinden gidenler bilmelidir ki, milletin bu tür kaos oyunlarına gelmeyecek, devletin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğini belirterek, "Türk polisi, Türk yargısı ve güvenlik güçlerimiz, hukukun gereğini yerine getirecek güçtedir. Herkes aklını başına almalı, ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik bu tehlikeli söylemlerden vazgeçmelidir. Devlet konuşmaz, devlet tereddüt etmez, devlet yeri ve zamanı geldiğinde dünya ne der diye düşünmeden gereğini yapar" dedi. - DİYARBAKIR