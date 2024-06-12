15 Temmuz Derneği Başkanı: DEM'li vekilleri gazi meclisimizde istemiyoruz

Politika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı şehit eden PKK terör örgütünün uzantısı DEM'li vekilleri, gazi meclisimizde istemiyoruz" dedi.

DEM Partili Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'in açıklamalarına tepki gösteren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, DEM'li vekilleri mecliste istemediklerini söyledi. Gündüz, "Utanmanız olsa Kürtleri katleden terör örgütü PKK adına siyaset yapmazsınız. Kürt kanı dökenlerin, Kürt çocuklarına kıyanların, kendileri sefa içinde yaşarken, Kürtleri eziyete ve çileye mahkum edenlerin Kürt kökenli kardeşlerimizin sözde haklarını savunuyor görünmeleri bile dehşet verici bir aldatmadır" diye konuştu.

" Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını, olamayacağını anlamakta zorlananlara daha ne diyelim?" diye devam eden Gündüz, "Bu milletvekillerini TBMM'de olmasına, devletten maaş almalarına, keyif sürmelerine, ihaneti meslek edinmelerine nereye kadar katlanalım? Sizde biraz vicdan olsa maaş aldığınız, ekmeğini yediğiniz ülkeye düşmanlık etmezsiniz. Sizin normalde Ermenistan'da siyaset yapmanız lazım. Kürt görünümlü kripto Ermenilerden kurtarıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM'lilerin bu kadar açık ve bariz bir şekilde gazi mecliste teröre destek vermelerinin kabul edilmez olduğunu dile getiren Gündüz, "Devletini, milletini ve bayrağını seven Doğu ve Güneydoğulu milletvekillerinin de bu DEM'lilere cevap vermeleri gerekiyor. Burası muz cumhuriyeti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hukuk var, kanun var, nizam var. Herkes buna uyacak. Hiç kimse terör örgütünün yardım ve yataklığını yaparak devletin makamını işgal edemez. Herkes haddini bilecek. Bir kez daha önemle belirtmek istiyorum ki; askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı şehit eden PKK terör örgütünün uzantısı DEM'li vekilleri gazi meclisimizde istemiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR