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15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden kişiye ilişkin Bakanlık açıklama yaptı - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden kişiye ilişkin Bakanlık açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Metin Kolca'nın 15 Temmuz gazisi olmadığını ve Bakanlıkta böyle bir kaydın bulunmadığını bildirdi. Kolca'nın kendisini gazilikle tanıtmasına rağmen Bakanlık kayıtlarında bu durumun doğrulanmadığı belirtildi.

15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden kişiye ilişkin Bakanlık açıklama yaptı
30.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, bazı haberlere konu olan Metin Kolca'nın 15 Temmuz gazisi olmadığını, Bakanlıkta Kolca ile ilgili böyle bir kaydın bulunmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında "FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı koyarken gazi olduğunu" belirten Metin Kolca'ya ilişkin haberler yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Kolca'nın kendisini "15 Temmuz Gazisi" olarak tanıtmasına rağmen Bakanlık kayıtlarında böyle bir kaydının bulunmadığını, söz konusu kişinin gazi olmadığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Temmuz, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden kişiye ilişkin Bakanlık açıklama yaptı - Son Dakika
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