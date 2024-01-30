15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden kişiye ilişkin Bakanlık açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, bazı haberlere konu olan Metin Kolca'nın 15 Temmuz gazisi olmadığını, Bakanlıkta Kolca ile ilgili böyle bir kaydın bulunmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında "FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı koyarken gazi olduğunu" belirten Metin Kolca'ya ilişkin haberler yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Kolca'nın kendisini "15 Temmuz Gazisi" olarak tanıtmasına rağmen Bakanlık kayıtlarında böyle bir kaydının bulunmadığını, söz konusu kişinin gazi olmadığını belirtti. - ANKARA