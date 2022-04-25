1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz - Son Dakika
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1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz

25.04.2022 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 Ermeni olaylarını "Soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından güya tanınan Ermeni iddialarının bizim nezdimizde bir önemi yoktur. ABD Başkanı Biden'ın açıklamasını da böyle görüyor, üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz. Biden önce Ermenilerle ilgili tarihi öğrensin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin yaptığı açıklamaya sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan, "Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından güya tanınan Ermeni iddialarının bizim nezdimizde bir önemi yoktur. ABD Başkanı Biden'ın açıklamasını da böyle görüyor, üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz. Biden önce Ermenilerle ilgili tarihi öğrensin." dedi.

"SİYASİ ÇEKİŞMELERİN MEZESİ OLMASINA İZİN VERMEYİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptıkları katliamların acısı hala yaşanıyor. Müslümanlar bu çeteler tarafından katledildi. İnancı ve kökeni ne olursa olsun tek bir insanın bile öldürülmesi trajedidir. Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi insani bir vazife olarak görüyoruz. Fakat siyasi çekişmelerin mezesi haline dönüştürülmesine asla izin vermeyiz. Bu istismara yeltenenlerin savaşta milyonlarca sivil insanın hatırasına saygısızlık etmiş oluyor. Bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.

"BİDEN'IN ÖNCE TARİHİ İYİ BİLMESİ LAZIM"

ABD Başkanı'nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamen yalan yanlış ifadeler içerdiği için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden önce tarihi iyi bilmesi lazım, yoksa kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkışması kabul edilebilir değil. Bu riyakarlığın en büyük zararını Ermeni toplumunun göreceği unutulmamalıdır."

BİDEN, 1915 OLAYLARI İÇİN "SOYKIRIM" DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada da "soykırım" ifadesini kullandı. Biden, "Böylece 20. yüzyılın en büyük toplu mezalimlerinden biri olan Ermeni soykırımı başladı. Katledilen veya ölüme yürüyen bir buçuk milyon Ermeni'yi anıyor ve bu kadar çok can kaybının yaşını tutuyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim... Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu? Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?

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Son Dakika Politika 1915 olaylarına 'Soykırım' diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz - Son Dakika
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