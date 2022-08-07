Siyaset sahnesine bomba gibi düşen iddia! Muhalefet, HDP'yi ikna turlarına başlıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'ın adaylığının açıklamasının ardından muhalefetin kimi aday göstereceği merak konusu oldu. Fakat muhalefet, şu anda isimler üzerinde değil, o isme destek verecek partiler üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.

DİĞER PARTİLERİN DESTEĞİNİ ARAYACAKLAR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde altılı masadaki partilerin dışında muhalefet cephesindeki diğer partilerin desteğinin de mutlaka aranacağına işaret ediliyor.

HDP İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK

Bu süreçte 'Ortak cumhurbaşkanı adayını 27 Eylül'de açıklanan tutum belgesindeki ilkeler doğrultusunda müzakere etmeye hazır olduğunu' duyuran HDP ile görüşme ayrıca önem taşıyor. Aday belirleme sürecinde Meclis'in üçüncü partisi konumundaki HDP ile görüşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak bunun takvimi ve şeklinin şu an belli olmadığı ifade ediliyor.

ADAY, DİĞER PARTİLERDEN KENDİ DE DESTEK İSTEYECEK

Yine kulislere göre altılı masa adayı, adının açıklanmasının ardından diğer muhalefet partilerinden de destek isteyecek. CHP'li kurmaylar "Masa altıda kalabilir ama adaylığa destek veren parti sayısı 13'ü, hatta 15'i bulabilir" diyor.