2024'te kapanan her 1 şirkete karşılık 4 yeni şirket kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

2024'te kapanan her 1 şirkete karşılık 4 yeni şirket kuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerine göre, 2024'ün ilk 6 ayında kapanan her 1 şirkete karşılık 4'ün üzerinde yeni şirket kurulduğunu bildirdi. Bolat, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun, IMF'nin 'zombi şirketler' raporuna ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

28.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerine göre, 2024'ün ilk 6 ayında kapanan her 1 şirkete karşılık 4'ün üzerinde yeni şirket kurulduğunu bildirdi.

Bolat, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun, IMF'nin "zombi şirketler" raporuna ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Raporda, "zombi şirket" kavramının riskli, verimsiz, çoğunlukla borç ve teşvikler sayesinde ayakta kalabilen şirket olarak ifade edildiğini aktaran Bolat, "Finansal tablolar kullanılarak yapılan analizde arka arkaya en az iki faaliyet dönemi faiz ve vergi öncesi karı faiz ödemelerini karşılamayan, aynı sektördeki medyan firmanın üzerinde bir finansal kaldıraç oranına sahip olan, negatif reel satış büyümesine sahip olan şirketlerin zombi şirket olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır." bilgisini paylaştı.

Analiz çalışmalarında kullanılan verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Bolat, raporda, gelişmiş, ve gelişmekte olan ekonomilerde halka açık olan ve olmayan şirketlerin "zombileşme" durumunun, bunun sebeplerinin ortaya konulduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, raporda, son 20 yıl için "zombi şirketlerin" sayısının dünya ölçeğinde arttığı, özellikle Kovid-19'un ve küresel finansal krizin bunda etkisinin olduğunun belirtildiğini vurguladı.

"Soru işareti bulunmaktadır"

Raporda halka açık olan ve olmayan şirketler ayrımı üzerinden ülke kıyaslamaları yapıldığını ve Türkiye'deki duruma yönelik olarak da birtakım değerlendirmelere yer verildiğini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Ülkemizde halka açık olmayan şirketlerin finansal tabloları herhangi bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığından, ülkemizdeki halka açık olmayan şirketler bakımından değerlendirmelerin hangi veri seti üzerinden gerçekleştirildiği hususunda soru işareti bulunmaktadır. Kaldı ki makalenin yazarları tarafından da bu hususa dikkat çekilerek bazı ülkelerde şirketlerin finansal tablolarının yayınlanmamasından kaynaklı olarak söz konusu analizin bütünü temsil etme anlamında yetersiz olabileceği ifade edilmektedir."

Ticaret Bakanı Bolat, küresel finansal krizlerin, enflasyonist yapının, Kovid-19'un, bölgesel çatışmaların bütün dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğine, bu tür olayların yaşandığı dönemlerde şirketlerin faaliyetlerinin etkilendiğine, bunun sonuçlarının şirketlerin finansal tablolarına yansıdığına işaret etti.

Vergi Usul Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde enflasyon düzeltmesi ile yeniden değerleme müesseselerinin yakın zamanda uygulanmaya başlandığını ifade eden Bolat, bu uygulamalarla şirketlerin finansal tablolarının gerçek durumlara yakın bir resmi ortaya koyabileceğini belirtti.

Ömer Bolat, tüm ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda, MERSİS'te tutulduğunu, mevzuat gereği ticaret siciline tescil edilmesi gereken tüm hususların MERSİS üzerinden oluşturulduğunu anlattı.

İstatistiklerin, ticaret politikalarının oluşturulmasında önemle dikkate alındığının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon şirketimiz ve 600 bini aşkın ticari işletmemiz bulunmaktadır. Her geçen yıl ciddi manada artan bir sayıda yeni şirketlerimiz piyasaya girmekteyken bazı şirketlerimiz ise faaliyetlerini sonlandırarak kapanışlarını gerçekleştirmektedir. Ülkemizdeki, şirketleşerek ekonominin bir aktörü olma eğilimi bu alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla artmaktadır. MERSiS verilerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında ülkemizde kapanan her 1 şirkete karşılık 4'ün üzerinde yeni şirket kurulduğu görülmektedir. Ülkemizde ticari hayatın hızlı ve güvenli bir ortamda yürütülmesi ve şirketlerimizin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmaktadır."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Buğra Kavuncu, Ömer Bolat, İYİ Parti, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2024'te kapanan her 1 şirkete karşılık 4 yeni şirket kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:19 Fatih Terim detayı çok konuşulur Galatasaray’ın Young Boys’a elenmesi Ahmet Çakar’ın kehanetini gündeme getirdi Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:12:39. #1.11#
SON DAKİKA: 2024'te kapanan her 1 şirkete karşılık 4 yeni şirket kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement