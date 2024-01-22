 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Yılında Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü ve Verimliliği Artırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Yılında Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü ve Verimliliği Artırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak için yapısal reformlar hayata geçirileceği açıklandı. Enflasyonla mücadele, mali disiplin, büyüme dengesi, cari açığın azaltılması ve rezervlerin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı toplantıda, 2023 yılında enflasyon hedefinin altında kalındığı ve ihracat rekoru kırıldığı belirtildi. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak toplantılarda yapısal reformların takip edileceği ve enflasyonun tek hanelere düşürülmesi hedefine katkı sağlanacağı vurgulandı.

2024 Yılında Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü ve Verimliliği Artırılacak
22.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 16:20
Abone Ol

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk toplantısında, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eş güdüm içerisinde atılacaktır" açıklaması yapıldı.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 2023 yılında enflasyonla mücadeleye, mali disiplinin sağlanmasına, büyümenin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı belirtildi.

'2023 YIL SONU ENFLASYONU OVP HEDEFİNİN ALTINDA KALDI'

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi sonucu 2023 yıl sonu enflasyonunun, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kaldığı belirtilerek, "Mali disiplinin yeniden tesisine yönelik alınan tedbirler sayesinde bütçe açığının milli gelire oranı, programda öngörülen seviyeden çok daha olumlu bir düzeyde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl ihracatta OVP hedefi aşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Cari işlemler açığında gerileme devam ederken, TL varlıklara olan talep artmış, sermaye girişleri güçlenmiş ve Merkez Bankası rezervleri de Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılında büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir olması, istihdam artışının devamı, dezenflasyon süreci, verimliliğin artması, cari açıkta iyileşmenin sürmesi ve sosyal refahın korunması yine temel önceliklerimiz arasındadır" denildi.

'ORTA VADEDE ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME HEDEFİ'

Açıklamada, toplantıda görüşülen konulara dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır. Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek, 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eş güdüm içerisinde atılacaktır. Yapısal reformların, sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında yapılacak EKK toplantılarında OVP'de takvimi verilen yapısal reformlar gündeme alınacak ve yakından takip edilecektir."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Yüzyılı, Ekonomi, OVP, Üretim, İhracat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2024 Yılında Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü ve Verimliliği Artırılacak - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 03:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Yılında Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü ve Verimliliği Artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement