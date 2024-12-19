Politika

2025 bütçe görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı.

2025 yılı bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe açığının GSYH oranı yüzde 3,1 olarak tahmin edilirken, bütçe gelirlerinin alt kalemlerinde KDV ilk sırada geldi. Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira, Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira,

Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira, Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira. - ANKARA