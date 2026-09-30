2026 Valilik Hizmetleri araştırmasında Tunceli yüzde 75,35 ile ilk sıraya yerleşti

"Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Oranları" araştırmasına göre Tunceli, yüzde 75,35'lik memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

2026 yılı "Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Oranları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde valilikler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin vatandaş memnuniyetinin ölçüldüğü araştırmada Tunceli, yüzde 75,35'lik oranla Türkiye birincisi oldu. Mülki idare amirleri ve valiliklerin vatandaşlara sunduğu hizmetlere ilişkin memnuniyetin değerlendirildiği araştırmada Tunceli'nin elde ettiği sonuç dikkat çekti. Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün görev sürecinde kent genelinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetlerin de memnuniyet oranına yansıdığı görüldü.

Araştırma sonuçlarına göre Tunceli'yi yüzde 71,09 ile Kırklareli, yüzde 70,79 ile Burdur, yüzde 70,54 ile Kırşehir ve yüzde 70,28 ile Bartın takip etti. Valilik hizmetlerinden memnuniyet oranının en düşük ölçüldüğü il ise yüzde 51,65 ile Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş'ın ardından yüzde 53,03 ile Diyarbakır geldi.

Öte yandan araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise en düşük memnuniyet oranının dahi yüzde 50'nin üzerinde olması oldu. Buna göre araştırmaya katılan vatandaşların en düşük oranın ölçüldüğü illerde dahi yarısından fazlasının valilik hizmetlerine ilişkin olumlu değerlendirmede bulunduğu görüldü.