2027 bütçe teklifi salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

2027 bütçe teklifi salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 bütçe teklifi salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda görüşülecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü 2027 bütçe teklifi ile 2025 kesin hesap teklifinin genelini ve Sayıştay raporlarını görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görüşmelere katılarak milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda '2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' üzerine görüşmelere devam edilecek.

TBMM'de bu hafta, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, Türk Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. İlk 3 maddesi kabul edilen teklife göre; derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Bu kapsamda derneğin faaliyet amacı, 'Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi, afet, acil durumlar ve savaş gibi durumlarda vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi' şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca uluslararası sözleşmeler doğrultusunda derneğe verilen hak ve yükümlülüklere sahip başka bir tüzel kişilik kurulamayacak. Kızılay, 'Türk Kızılay', 'Türkiye Kızılay Derneği', 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' ve 'Kızılay' adlarını da kullanabilecek. Derneğin adı, bayrağı ve amblemi, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağışıklıklardan yararlanması ile tarafsızlık ve koruma işareti olduğu hüküm altına alınacak. Genel Kurul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri çalışmayacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü, '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ve '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz komisyon görüşmelerine katılarak milletvekillerinin soru, görüş ve eleştirilerine cevap verecek. Komisyon çarşamba günkü toplantısında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2027 yılı bütçe teklifini görüşecek. TBMM Dışişleri Komisyonu ise salı günü, 'Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuCumhurbaşkanı YardımcısıSayıştayPolitikaEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı 229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
12:58
Almanya’nın aradığı isim Türkiye’de yakalandı
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:25
Altın alacaklar dikkat Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 14:37:40. #.0.2#
SON DAKİKA: 2027 bütçe teklifi salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei