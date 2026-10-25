2027 bütçe teklifi salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda '2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' üzerine görüşmelere devam edilecek.

TBMM'de bu hafta, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, Türk Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. İlk 3 maddesi kabul edilen teklife göre; derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Bu kapsamda derneğin faaliyet amacı, 'Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi, afet, acil durumlar ve savaş gibi durumlarda vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi' şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca uluslararası sözleşmeler doğrultusunda derneğe verilen hak ve yükümlülüklere sahip başka bir tüzel kişilik kurulamayacak. Kızılay, 'Türk Kızılay', 'Türkiye Kızılay Derneği', 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' ve 'Kızılay' adlarını da kullanabilecek. Derneğin adı, bayrağı ve amblemi, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağışıklıklardan yararlanması ile tarafsızlık ve koruma işareti olduğu hüküm altına alınacak. Genel Kurul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri çalışmayacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü, '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ve '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz komisyon görüşmelerine katılarak milletvekillerinin soru, görüş ve eleştirilerine cevap verecek. Komisyon çarşamba günkü toplantısında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2027 yılı bütçe teklifini görüşecek. TBMM Dışişleri Komisyonu ise salı günü, 'Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.