23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı - Son Dakika
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23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

10.03.2022 00:57
23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde ayrı yaşadığı eşi Ö.A.'yı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren halen ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan S.A. hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' iddiası ile Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Özlem Ağ'ın eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanma olayını gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sürecin takipçisi olacağını belirterek, "Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim, 'bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin'. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez" ifadelerini kullanmıştı.

3 ay sonra serbest kalmıştı, Ağustos ayında tutuklandı

Tokat'ta şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açan ağ Özlem Ağ (30), Mülk köyünde yaşayan babası Mehmet Demirel'in yanına taşındı. Bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Samet Ağ (32), çocuğunu görmek ve barışmak için 1 Nisan 2021 tarihide eşinin köyüne gitti. Burada yaşanan tartışma sonucu eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs, kayınpederini de bacağı ve kulağından yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan kadın yoğun bakım servisinde 9 gün yaşam savaşı verdi. Olayın ardından yakalanarak adli makamlara çıkarılan Samet Ağ tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan Ağ, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, 20 Ağustos 2021 tarihinde tekrar tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi. - TOKAT

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakim, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı - Son Dakika


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