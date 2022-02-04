Üzerinden 25 yıl geçti... Darbecilerin Sincan'da tank yürütmesi hafızalardan silinmedi - Son Dakika

Erdoğan ve Bahçeli "Olmayacak" dese de Kılıçdaroğlu ısrarcı! Erken seçim için tarih verdi

Üzerinden 25 yıl geçti... Darbecilerin Sincan'da tank yürütmesi hafızalardan silinmedi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar, cuntacıların 4 Şubat 1997'de Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs gecesine tepki olarak tank yürütmesinin aradan 25 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

30 Ocak 1997'de Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs gecesine İran Büyükelçisinin misafir olması ve sergilenen tiyatroyu bahane eden cuntacılar, 4 Şubat günü 20 tank ve 15 zırhlı aracı Sincan caddelerinden yürütmüştü.

Sincan halkı, o zamanlardan bu zaman 25 yıl geçmesine rağmen cuntacıların tank yürütmesini ve 28 Şubat'ı unutamıyor. Vatandaşların hafızasında o günler çok kötü ve bir daha gelmemesi gereken günler olarak hatırlanıyor.

"Güzel günler değildi, kötü günlerdi"

28 Şubat zamanının güzel günler olmadığını, o zamanların bir daha gelmemesini söyleyen Sincanlı bir vatandaş, "Sincan 4 Şubat'taki olaylar bir daha yaşanmasın. Bir daha da istemiyoruz ve inşallah da başımıza gelmez. Güzel günler değildi, kötü günlerdi. Bir daha gelmesini halk olarak istemiyoruz" dedi.

"Kudüs Gecesi'ni bahane ettiler"

Başka bir vatandaş ise "O zaman Kudüs Gecesi'ni bahane ettiler. Bahane diyerek milletin iradesine hakim olmaya çalıştılar. O zamanlar biraz kötüydü. Vatandaşa bir daha yaşatacak olurlarsa vatandaş dersini verir" ifadelerini kullandı.

"Tanklar geçerdi, askerler bizi çok ezerdi"

Tankların Sincan'dan geçerek askerlerin halkı çok ezdiğini belirten başka bir vatandaş, şunları söyledi:

"Biz geçmişte çok kötü günler geçirdik. O 28 Şubat'lar var ya, gitsin bir daha gelmesin. Bugünümüzde çok devran bir günde yaşıyoruz. Bugünün kıymetini bilelim. Tanklar geçerdi, askerler bizi çok ezerdi, sıkardı. Çok kötü günler geçirdik. Bir daha o günlerin gelmemesini Allah'tan niyaz ederim."