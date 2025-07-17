26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

Asal Araştırma ve Danışmanlık'ın 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem" başlıklı ankete göre; seçmen tercihlerinde AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanmış durumda... Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo dikkat çekti.

ARADAKİ FARK 1 PUAN

1985 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %33,8

CHP: %32,3

DEM Parti: %10,0

MHP: %8,8

İYİ Parti: %4,3

Zafer Partisi: %3,8

Yeniden Refah Partisi: %2,5

Anahtar Parti: %1,2

TİP: %1,0

Diğer: %2,3

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

DEM Parti, yüzde 10 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşerek muhalefet içindeki güçlü konumunu korudu.

MHP ve İYİ Parti'de düşüş eğilimi sürerken, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi baraj altı kalmaya devam ediyor.

TİP ve Anahtar Parti gibi küçük partiler yüzde 1 bandında kalırken, "Diğer" partilerin toplamı yüzde 2,3 olarak ölçüldü.

Araştırma, yüzde 95 güven düzeyiyle yapıldı ve hata payı ±2,45 olarak açıklandı.

İşte son seçim anketinin grafiği;