Asal Araştırma ve Danışmanlık'ın 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem" başlıklı ankete göre; seçmen tercihlerinde AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanmış durumda... Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo dikkat çekti.
1985 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
Araştırma, yüzde 95 güven düzeyiyle yapıldı ve hata payı ±2,45 olarak açıklandı.
İşte son seçim anketinin grafiği;
Son Dakika › Politika › 26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! - Son Dakika
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