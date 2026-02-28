28 Şubat Darbesine Sert Tepki - Son Dakika
28 Şubat Darbesine Sert Tepki

28.02.2026 11:28
Ömer Çelik, 28 Şubat'ı millet iradesine karşı bir düşmanlık projesi olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tüm darbe ve postmodern darbelerin, bu ülkeye ve millete karşı yapılmış kötülükler olduğunu belirtti.

Millet iradesini hedef alan tüm girişim ve müdahalelerin millete düşmanlık olduğunu dile getiren Çelik, "Aynı şekilde 28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişim de ülkemize dönük bir kötülük ve düşmanlık projesiydi. 28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı. Ülkemize, gençlerimize ve değerlerimize dönük kötülükler darbeciler ve vesayet odakları tarafından ortaya konuldu. Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık"

"Bin yıl sürecek" denen kirli zihniyetin milletin vicdanında mahkum edildiğini kaydeden Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizin değerlerine düşman bu odaklara karşı dünya siyaset tarihine geçmiş bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, her türlü bedeli ödemeyi göze almış, milletimizin ruh köküne bağlı bir hakikat ve demokrasi mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hak ettiği karşılığı bulmuştur. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanı'mızın hayatı boyunca verdiği bu mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: AA

