3 fonun ödemeleri Cuma günü yapılacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hedef portföy yönetim şirketindeki 3 adet fonun ödemelerinin Cuma günü yapılacağını söyledi. Fon portföyündeki hisse satışlarının yarın hesaba geçeceğini belirten Yılmaz, olağan süreçteki tüm ödemelerin de yarın tamamlanacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hedef portföy yönetim şirketinde 3 adet fonun ödemeleri, fon portföyündeki hisse satışlarının yarın hesaba geçecek olması nedeniyle Cuma günü ödenecektir. Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak."
Kaynak: İHA
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