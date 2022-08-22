İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar

22.08.2022 10:51

Yürüttüğü kampanya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasında büyük rol oynayan kampanya direktörü Necati Özkan, henüz adayını belirlemeyen muhalefete seslendi. Adayın bir an önce belirlemesi gerektiğinin altını çizen Özkan, yaşanan gecikmenin iktidarın lehine olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında yaptığı kampanya ile kısa sürede gözleri üzerine çeken İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefet partilerine yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi.

"ADAY YOKSA KAMPANYA YOKTUR"

Necati Özkan, muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini söyleyerek "Aday yoksa kampanya yoktur" ifadelerini kullandı. Özkan, aday belirleme sürecinin gecikmesinin iktidar partisine yaradığını ifade etti.

"KİTLELERİN DESTEĞİNİ ALACAK PARTİ HALA YOK"

Özkan, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: "İktidardan kopan seçmen kitlelerinin desteğini alarak güç dengesini bariz biçimde sarsacak bir muhalefet partisi hâlâ yok.

"6'LI MASANIN ÇÖZÜMLERİ HALA NETLEŞMEDİ"

Elbette bu durumun pek çok nedeni var. Örneğin muhalefet partilerinin ortak çözüm önerileri hâlâ netleşmedi. Örneğin hangi partilerin seçimlere birlikte, hangilerinin ayrı gireceği kararı hâlâ verilmedi. Ve örneğin en azından Altılı Masa'nın ortak bir adayının olup olmayacağı bile belirsiz.

"ARTIK ADAY İLAN EDİLMELİ"

Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır."

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