400 Bin Lübnanlı Evine Döndü

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 400 bin kişinin bölgedeki hassas ateşkese rağmen ülkenin güney bölgelerindeki evlerine geri döndüğünü açıkladı.

İsrail'in yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da, yoğun bombardımanlar nedeniyle ülkenin güneyindeki yerlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar evlerine geri dönüyor. Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, Tyre kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yerel yetkililerle bir araya gelerek Lübnanlıların geri dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Sayed, bölgedeki kırılgan ateşkese rağmen halkın evlerine döndüğünü söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 400 bin kişinin ülkenin güneyindeki evlerine döndüğünü belirten Sayed birçok kişinin, evlerinin ağır hasar görmesi veya yaşadıkları bölgelere erişimin hala mümkün olmaması nedeniyle geri dönemediğini belirtti. Sayed, "Ateşkes hala hassas, ancak güney bölgeleri yerinden edilmiş çok sayıda kişinin dönüşüne tanıklık etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetinin mali imkanlarının sınırlı olduğunu kaydeden Sayed, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın giderilmesi amacıyla yeniden imar projeleri ve çatışmalardan etkilenen ailelere acil destek sağlanabilmesi için uluslararası topluma finansman çağrısında bulunacaklarını ifade etti.

Lübnanlı Bakan, henüz evlerine dönemeyen aileler için kira desteği üzerinde çalıştıklarını belirtirken, hafif hasarlı konutların onarımı için mali yardım sağlanması ve geçici çözüm olarak prefabrik konutların temin edilmesi seçeneklerinin de değerlendirildiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 4 bin 303 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 202 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti. - TYRE