41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "tarladan markete fiyat yolculuğunun" mercek altına alındığını belirtti. Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandığını aktaran Gürlek, yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu ifade etti.

İncelemelerde, bazı büyük tedarikçi firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden sürdürüldüğünü belirterek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 22 ilde toplam 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Politika, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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