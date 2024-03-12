5 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'daki halk buluşmasında konuşarak, AKP zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük olmadığını belirtti. Özel, İzmir'in CHP'liler sayesinde özgür bir kent olduğunu vurguladı. Ayrıca, İzmir'deki CHP listelerinin kadın adaylarla güçlendirildiğini ve genç adaylara da yer verildiğini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Ramazan'ın dünyadaki bütün masum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde, ittifakın beklenen başarıyı getirmediğini belirtti. Kavuncu, İstanbul'un kronikleşmiş problemlerini ulaşım, barınma, ekonomik sorunlar ve düzensiz göç olarak sıralayarak, bu konularda çözüm önerilerini detaylandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un deprem ve trafik sorunlarının finansman ve toplu taşıma eksikliği nedeniyle çözülemediğini vurguladı. Kavuncu, muhalefetin birlikte hareket etmesiyle bazı şeylerin değişebileceği düşüncesiyle yapılan ittifakın başarı getirmediğini gördüklerini ve milletin menfaatine uygun bir seçim politikası izlediklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikte Filistin meselesine değinerek, Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğini belirtti. Özel, Filistin'e barış gelmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, temiz siyaset diliyle hareket edeceklerini ve kutuplaşma iklimini beslemeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak ziyareti öncesi kent merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, cumhurbaşkanını misafir etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yepyeni bir kent oluşturulduğunu söyledi.
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