6'lı Masa toplantısı öncesinde Gültekin Uysal'dan dikkat çeken sözler: Yasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamaz, harekete geçiyoruz - Son Dakika
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6'lı Masa toplantısı öncesinde Gültekin Uysal'dan dikkat çeken sözler: Yasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamaz, harekete geçiyoruz

26.01.2023 09:44

Bugün 6'lı Masa İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapacak. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, toplantı öncesi bazı açıklamalarda bulundu. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olamayacağını söylerken, muhalefetin bu konuya sessiz kaldığı eleştirilerine "Bu konuda yapılacak iki şey var. Birincisi bunu topluma anlatmak, ikincisi de adaylığına itiraz etmek. Harekete geçiyoruz, hem topluma anlatacağız ve hem de itiraz edeceğiz" dedi.

6'lı Masa'nın en kritik toplantılarından biri bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının isminin ilk kez gündeme geleceği görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlerde aday olamayacağını ve adaylığına itiraz edeceklerini söyledi.

"ERKEN SEÇİM İSTEDİĞİMİZDE DEMEDİĞİNİ BIRAKMAYANLAR..."

Uysal, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesi ve 6'lı Masa'ya bu konuda getirilen eleştirilere dair, "Biz erken seçim istediğimizde söylemediklerini bırakmayanlar, şimdi uzlaşıp Meclis'ten karar çıkartmayı istiyor. Meclis bu kararı almadığında tek yol var, Cumhurbaşkanı'nın karar alması. O karar alınınca da seçim istedikleri tarihte yapılır" şeklinde konuştu.

"TOPLUMA ANLATACAĞIZ VE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Meclis'in değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı alması halinde üçüncü kez aday olduğu tartışmasının başlayacağını, muhalefetin bu konuda sessiz kalmakla eleştirildiği konusunda ise Uysal, şöyle konuştu; "Anayasa'ya göre aday olamaz. Bu konuda yapılacak iki şey var. Birincisi bunu topluma anlatmak, ikincisi de adaylığına itiraz ederek, bu itirazın haklılığını yüksek sesle söylemek. Bunların hepsini yapacağız. Topluma anlatacağız ve itiraz edeceğiz"

"DİĞER ÇALIŞMALARIMIZA DA BAKILMALI"

Uysal, 6'lı Masa'nın aday belirleme ve liste çalışmalarına odaklanıldığını ancak diğer önemli çalışmalarına da bakılması gerektiğini söyledi.

YORUMLAR (2)
  • Ferdi dayfur: Bu yasaları gökten mi indirmişler CHP'liler kendiniz yazdıgınız yasalara inanıp üstüne yasa çıkamazmı insanlar öincekinide insan yazdı şimdikinide insan yazar ,kalmışki alahın indirdikleri ni bile kaldırdı insan saçma bana göre bu konu Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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6'lı Masa ortağı Gültekin Uysal: Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasaya göre aday olamaz, itiraz edeceğiz 6'lı Masa ortağı Gültekin Uysal: Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasaya göre aday olamaz, itiraz edeceğiz İYİ Parti 14 Mayıs için hazırlanıyor! Oy kullanacak gençler ikametgahlarına otobüslerle götürülecek İYİ Parti 14 Mayıs için hazırlanıyor! Oy kullanacak gençler ikametgahlarına otobüslerle götürülecek

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