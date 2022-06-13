6'lı masanın 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporu açıklandı

ALTI muhalefet partisince oluşturulan Kurumsal Reformlar Komisyonu, hazırladığı raporu açıkladı. Komisyonda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Altılı masa olarak mevcut hükumetin ekonomide neden olduğu yıkımın bugün görünenden daha ağır olduğunu biliyoruz. İktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı yetkin kişilerden durum ve hasar tespit komisyonu oluşturulacaktır" dedi.

6 muhalefet partisinin kurduğu Kurumsal Reformlar Komisyonu, ilk raporunu basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya, komisyonda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı katıldı.

'EHLİYETSİZ ATAMALAR YAPILMIŞTIR'CHP'li Öztrak, kurumsal kapasitede yaşanan büyük yıkım sonucunda ağır bir yönetim krizinin baş gösterdiğine dikkat çekerek, "Ucube cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtikten sonra her alanda kuralsız, keyfi, saydam olmayan uygulamalar artmıştır. Devletin köklü kurumları tahrip olmuş, liyakat sahibi tecrübeli bürokratlar tasfiye edilmiş, kritik makamlara hükumet, sadakati esas alan ehliyetsiz atamalar yapmıştır. Devlet ile parti arasındaki çizgi silikleşmiş, yönetimde liyakat değil saraya sadakat esas olmuştur. Delik deşik olan kamu ihale sistemi, şeffaf olmayan ihalelerle dağıtılan kamu özel iş birliği modeli, Merkez Bankası rezervlerinin kural dışı satılması kamu maliyesini denetlenmeyen açık ve gizli ağır yükler altına sokmuş, mali disiplin bozulmuştur. Kamunun hesaplarına duyulan güven hızla aşınmıştır" dedi.'HASAR TESPİT KOMİSYONU OLUŞTURULACAKTIR'Öztrak, güvenilirliği en ağır yara alan kurumlardan birinin de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olduğunu belirterek, "TÜİK verilerinin kalitesi, içsel tutarlılığı ve bağımsız hesaplamalarla paralelliği ciddi bir biçimde kötüleşmiştir. Başta enflasyon olmak üzere işsizlik, büyüme, yoksulluk ve gelir dağılımı gibi verilere güven kalmamıştır. Bu durum çalışanlarımız, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızda haklarının yenildiği gerekçesi ile infiale neden olmaktadır. Verilerle oynanması da sorunların çözümünü imkansız hale getirmektedir. Ülkenin risk primi 800 baz puanı aşmıştır. Bu, dünyada bizim de içinde olduğumuz ligde en yüksek primdir. Ülkemiz küresel ekonominin sunduğu fırsatları kaçırmaktadır, hızla yoksullaşmaktadır. Altılı masa olarak mevcut hükumetin ekonomide neden olduğu yıkımın bugün görünenden daha ağır olduğunu biliyoruz. İktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı yetkin kişilerden durum ve hasar tespit komisyonu oluşturulacaktır" dedi.'MERKEZ BANKASI İTİBARLI BİR KURUM OLACAK'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Durum ve Hasar Tespit Komisyonu'nun kurumlarda veri ve bilgi talep etme konusunda tam yetkili olacağını söyledi. Tekir, "Komisyon veri kalitesiyle ilgili sorunları, kamu zararlarını, riskleri cumhurbaşkanına rapor edecek" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da raporda Merkez Bankası'nın enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirilmesi hedefine yönelik olarak hükumet ile belirlediği enflasyon hedefi ve kur rejimi çerçevesinde elindeki araçları bağımsız şekilde kullanan ve karar alan, itibarlı bir kurum olmasının hedeflendiğini söyledi.