6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu - Son Dakika
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6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu

28.03.2022 10:28

6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu 6 muhalefet lideri Deva Partisi ev sahipliğinde ikinci kez buluştu.

6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu

ANKARA - 6 muhalefet lideri Deva Partisi ev sahipliğinde ikinci kez buluştu.

Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun toplantısı 19.40'da Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Deva Partisi, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu - Son Dakika


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