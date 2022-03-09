8'inci İstanbul Arabuluculuk Konferansı yarın Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika

İSTANBUL Arabuluculuk Konferansları'nın 8'incisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde yarın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesinde 'Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında' temasıyla düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'de (BM) 'Barış İçin Arabuluculuk' girişimini başlattığı 2010 yılından bu yana anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü konusunda etkin bir rol üstlendiği belirtildi. BM, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Arabuluculuk Dostlar/Temas Grupları'nın aynı anda eş başkanlığını yapan tek ülke olan Türkiye'nin 2012'den bu yana İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nı tertiplediği hatırlatıldı. Açıklamada, "Konferanslar, çatışma çözümü ve arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen platformlarından biri haline gelmiştir. İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nın 8'incisi, Sayın Bakanımızın himayesinde, 10 Mart 2022 tarihinde, Antalya Diplomasi Forumu'nun hemen öncesinde ve aynı mekanda, 'Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında' temasıyla düzenlenecek. Böylece, iki etkinlik arasında bir sinerji yaratılması, önleyici diplomasi ve arabuluculuk konularının Antalya Diplomasi Forumu için belirlenen 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' yaklaşımına katkı sağlaması hedeflenmiştir" denildi.

'40'TAN FAZLA ÜLKEDEN 200 KATILIMCI YER ALACAK'

Konferansın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğindeki yüksek düzeyli açılış oturumuyla başlayacağı belirtilerek, "Kuveyt ve Filistin Dışişleri Bakanlarının konuşma yapacağı oturuma, BM ve AGİT Genel Sekreterleri videomesaj yoluyla katılacak. Konferans, arabuluculuk tecrübesi bulunan önemli şahsiyetlerin deneyimlerini paylaşacağı 'Ustalar Sahnede' oturumuyla ve kadınların ve gençlerin arabuluculuk süreçlerine katılımlarının öneminin ele alınacağı 'Barış Arabuluculuğunda Kadınlar ve Gençler' başlıklı bir panelle devam edecek. Ev sahipliği yaptığımız önceki konferanslar gibi 8'inci İstanbul Arabuluculuk Konferansı da, dünyanın farklı coğrafyalarından çatışma çözümü ve arabuluculuk alanında öne çıkan liderleri, diplomatları, uzmanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, akademisyenleri ve düşünce kuruluşlarını bir araya getirecek. 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 200 katılımcının iştirak edeceği konferansta, 6 uluslararası/bölgesel örgüt ve 25 düşünce kuruluşu da temsil edilecek. Konferans, bakanlığımızın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak" ifadelerine yer verildi.