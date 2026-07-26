A Millî Kadın Voleybol Takımı Şampiyon!
Ömer Çelik, Filenin Sultanları'nı 2026 FIVB Milletler Ligi zaferinden dolayı tebrik etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanlarına galibiyet çok yakışıyor. 2026 FIVB Milletler Ligi'ni kazanarak bir kez daha tarihe imza attılar. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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