AB'den 2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığı bitirme planı - Son Dakika
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AB'den 2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığı bitirme planı

11.03.2022 15:12
AB'den 2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığı bitirme planı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerjisine olan bağımlılığını kademeli olarak bitirme planını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerjisine olan bağımlılığını kademeli olarak bitirme planını açıkladı.

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığına karşılık Avrupa Birliği liderlerine 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığın ortadan kaldırılması için öneride bulundu. Leyen'in planına göre Avrupa Komisyonu, mart ayının sonunda geçici fiyat limitleri de dahil olmak üzere gaz maliyetlerinin elektrik fiyatlarındaki etkisini sınırlamada acil önlemler için seçenekler sunacak. Leyen ayrıca mart ayı sonuna kadar gelecek kışa yönelik tükenen gaz rezervlerinin yeniden doldurulması için bir plan tasarlanması ve AB gaz depolama politikası için yeni önlemler önerecek. Plana göre mayıs ayı ortası itibarıyla karbondan arındırılmış enerji için yapısal değişiklik ışığında elektrik piyasası tasarımını yeniden gözden geçirme ve Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı 2027 yılı sonuna kadar aşamalı olarak sona erdirmek için yeni bir plan önerisi sunulacak.

AB ülkelerinin planı onaylaması gerekiyor

Komisyonun "RePowerEU" olarak adlandırdığı enerji stratejisinin uygulanabilmesi için AB hükümetlerinin planı onaylaması gerekiyor. Perşembe gününden bu yana AB liderleri Fransa'nın Versay kentinde Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığının bitirilmesi konusunda görüşmeye devam ediyor. Leyen'in Versay'daki AB zirvesinde hükümet başkanlarına planını açıklaması ve liderlerin toplantı bitiminde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Leyen, bu haftanın başında yaptığı bir açıklamada, "Rus petrolü, kömürü ve gazından bağımsız olmalıyız. Bizi açıkça tehdit eden bir tedarikçiye güvenemeyiz. Artan enerji fiyatlarının etkisini azaltmak, önümüzdeki kış için gaz arzımızı çeşitlendirmek ve temiz enerji geçişini hızlandırmak için şimdi harekete geçmeliyiz. Daha fazla enerji verimliliği ile birlikte yenilenebilir enerjiye ne kadar hızlı geçersek, o kadar hızlı bağımsız olacağız. Komisyonun fikirlerini bu hafta içinde Versay'da Avrupalı liderlerle tartışacağım ve ardından ekibimle birlikte bunları hızla uygulamak için çalışacağım" demişti. - MANCHESTER

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Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den 2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığı bitirme planı - Son Dakika


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