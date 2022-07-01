AB dönem başkanlığını Çekya devraldı - Son Dakika
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AB dönem başkanlığını Çekya devraldı

01.07.2022 10:40
AB dönem başkanlığını Çekya devraldı

Çekya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Fransa'dan devraldı.

Çekya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Fransa'dan devraldı.

Çekya, Fransa'nın 6 ay süren Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devraldı. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Prag'da düzenlenen basın toplantısında Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için çalışması gerektiğini belirterek, "Avrupa ve onunla birlikte tüm dünya kendisini derin bir dönüşüm içinde buldu. Çek Cumhuriyeti, AB başkanlığı görevinin kendi çıkarlarını zorlamakla tanımlanmadığını anlıyor" dedi.

Çekya'nın belirlediği öncelikler arasında Ukrayna'yı desteklemek ve ülkeye daha fazla ekonomik ve askeri yardım yapılmasını sağlamak, mülteci krizinin etkileri, savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşası ve artan enerji fiyatları karşısında hem enflasyona hem de AB'nin enerji bağımlılığına çözüm bulmak yer alıyor. - PRAG

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, 1 Temmuz, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AB dönem başkanlığını Çekya devraldı - Son Dakika

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