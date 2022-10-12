AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi: "Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir" - Son Dakika
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AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi: "Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir"

12.10.2022 18:44
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi: "Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Olivier Varhelyi, "Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Olivier Varhelyi, " Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki diyaloğu kolaylaştırdı ve tahıl ihracatına ilişkin anlaşmada kilit rol oynadı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) 2022 yılı Komşuluk ve Genişleme Paketini kabul etti. AB'nin her yıl düzenli olarak hazırladığı ve komşular ile ilişkilerin yanında adaylık ve üyelik müzakereleri yürüten ülkelere dair görüşleri içeren Komşuluk ve Genişleme Paketinin 2022 sunumunda Batı Balkanlar ve Türkiye konusunda AB Komisyonu'nun değerlendirmeleri yer aldı. Bosna Hersek için adaylık statüsünün tavsiye edilen pakete ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile ilişkilerde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gerek AB gerekse bölgesel barış için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir"

Avrupa Parlamentosu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Varhelyi, "Türkiye, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, gıda güvenliği ve ulaşım gibi temel ortak çıkar alanlarında Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir" dedi. AB ve Türkiye arasında yakın bir iş birliği olduğunu söyleyen Varhelyi, "Bu alanlarda üst düzey diyaloglar ve Türkiye'nin yoğun katılımı devam etti" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde oynadığı yapıcı ve başarılı role atıfta bulunan Varhelyi, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki diyaloğu kolaylaştırdı ve tahıl ihracatına ilişkin anlaşmada kilit rol oynadı" dedi.

AB'nin her yıl sunduğu ve genel değerlendirmeleri içeren Komşuluk ve Genişleme Paketinin herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmuyor. Aday ve üyelik müzakereleri yürüten ülkeler hakkında AB'nin görüş ve önerilerini içeriyor. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi: 'Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak olmaya devam etmektedir' - Son Dakika

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