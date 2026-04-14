AB Konseyi Başkanı'ndan ABD'ye Abluka Eleştirisi

14.04.2026 20:27
Antonio Costa, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın çözüm olmadığını ve uluslararası hukuka saygının önemini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını eleştirerek, "Abluka asla çözüm değildir. Bir abluka, başka ablukalarla çözülmez" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kararını eleştiren Costa, "Abluka asla çözüm değildir. Bir abluka, başka ablukalarla çözülmez" dedi.

Costa, "Bana göre doğru yol, İngiltere ve Fransa'nın girişimiyle 80 ülkenin yaptığı gibi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne ve denizler hukukuna tam saygıyı sağlamak için geniş bir koalisyon kurmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın Hürmüz Boğazı konusunda ağır davrandığı ve yeterince güçlü hareket etmediği eleştirileriyle ilgili Costa, "Biz doğru şekilde hareket ediyoruz. Doğru yol, bu meseleyi uluslararası hukuka tam saygı ve çok taraflılık çerçevesinde ele almaktır" dedi.

Çin ve Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki vetoları ile uluslararası çözüm yolunu kapadıkları yönündeki itiraza değinen Costa, "Dünyadaki tüm ülkelerle temas kurmamızın temel nedenlerinden biri de bu. Çünkü Çin, Rusya ve diğerleri ki ABD'nin de bunu anladığını düşünüyorum, bu meselenin en iyi şekilde yeni bir abluka koyarak ya da uluslararası hukukun dışına çıkarak değil, BM'nin açık yetkisiyle, uluslararası hukuk çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini biliyor" dedi.

"Çin'in müzakereleri yönlendireceğini umuyorum"

Çin'in çatışmanın sona erdirilmesindeki rolüne ilişkin soru üzerine Costa, "Çin'in özel bir durumu söz konusu. Çünkü Çin, bu savaştan sadece fiyat artışlarıyla değil, petrol ve gaz arzındaki eksiklik nedeniyle de zarar görüyor. Bu yüzden Çin'in bu krizde olumlu bir rol oynayıp herkesi müzakerelere yönlendireceğini umuyorum. Görünüşe göre İran'ı müzakere masasına getirmede de yardımcı oldular. Anlaşmaya varmak için görüşmelerin sürmesi gerekiyor ve Çin'in İran'ı ablukayı kaldırmaya ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye zorlaması da gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Lübnan ordusunu destekliyoruz"

ABD'nin arabuluculuk yaptığı İsrail-Lübnan görüşmelerinin başarılı olması için Avrupa'nın neler yapabileceği sorusuna Costa, "Bunu umut ediyoruz ama aynı zamanda iki önemli şey yapıyoruz. Birincisi, Lübnan ordusuna gerekli kapasiteyi sağlamak üzere orduyu destekliyoruz. Amacımız, ordunun etkin kontrolünü sağlamak ve Hizbullah'ı silahsızlandırmak. Diğer yandan, Lübnan halkına 100 milyon euro insani yardım sağlıyoruz" cevabını verdi.

Savaştan hemen önce Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklayan tarihi bir karar aldığını söyleyen Costa, "Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Bu yüzden Lübnan ordusunu destekliyoruz. Elbette İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor ve saygı duyuyoruz. Ancak bu hak, uluslararası hukuk çerçevesinde kullanılmalı" dedi.

İsrail'in Lübnan'da uluslararası hukuku ihlal ettiğini de kabul eden Costa, bunun Gazze'de olduğu gibi mi olduğu sorusuna "Evet. Ne yazık ki" ifadeleriyle cevap verdi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

