AB Maliye Bakanları, Brüksel'de bir araya geldi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları'ndan oluşa Eurogrup, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı sonunda yayınlanan basın bildirisinde, Bakanların AB ekonomisinin gidişatından memnun oldukları ve AB'nin daha esnek bir mali politika izleyeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları'ndan oluşa Eurogrup, AB ekonomisini masaya yatırmak adına Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Düzenlenen toplantının ardından AB Konseyi tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinde, Bakanların AB ekonomisinin gidişatından memnun oldukları bildirildi. Bildirgede, AB'nin ekonomik tedbirlerinin doğru sonuçlar verdiğini ve Rusya- Ukrayna savaşının etkilerinin sınırlı kaldığını belirtilerek, AB'nin ekonomide de birlik içinde olmasının başarıyı ortaya çıkardığı kaydedildi. Bildirgede yer alan açıklamada, "Euro bölgesi ekonomisinin temelleri güçlü. 10 Şubat 2022'de yayınlanan Komisyon 2022 kış tahmini, 2021 sonuna kadar korona virüs (Covid-19) salgının evrimini çevreleyen ve devam eden yüksek belirsizliğe rağmen ekonominin, Covid-19 salgının güçlü bir şekilde toparlandığını doğruladı. Üretimin tüm üye devletlerde 2022'nin sonunda kriz öncesi seviyelerin üzerinde olması ve işsizliğin rekor düşük seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu, AB, euro bölgesi ve ulusal düzeylerde hızlı, büyük ve iyi koordine edilmiş politika eylemlerimizin başarısını vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Daha esnek bir ekonomi yönetimi olacak

Yapılan açıklamada, savaştan kaynaklanan belirsizliğe vurgu yapılırken, AB'nin daha esnek bir mali politika izleyeceğine dikkat çekildi. Bildirgede, "Belirsizlik önemli ölçüde arttı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ekonomik etkisi henüz belirlenmedi ve devam eden tedarik zinciri sorunlarından, yüksek enerji fiyatlarından ve enflasyonun önceden beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasından kaynaklanan riskleri artırıyor. Artan riskleri ve belirsizlikleri ve ekonomimiz üzerindeki etkiyi ortadan kaldırmak için Euro bölgesindeki maliye politikasındaki güçlü koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Maliye politikalarımız çevik ve esnek kalmalı ve gerektiğinde politika duruşumuzu değişen koşullara göre ayarlamaya hazırız. Buna paralel olarak, artan enerji fiyatlarının vatandaşlarımız ve işletmelerimiz, özellikle savunmasız vatandaşlarımız ve KOBİ'ler üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için 8 Mart 2022 tarihli Komisyon Tebliğine dayanarak somut seçenekleri acilen ele alıp değerlendireceğiz. Eurogroup tarafından bugün üzerinde anlaşmaya varılan mali rehberlik, ekonomik durumun gelişmesine bağlı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Euro bölgesinde dengeli bir duruş hedeflenecek

Açıklamada, borç yükü altındaki AB ülkeleri için işbirliği imkanlarına da değinildi. Buna göre mali işbirliğinin sıkılaştırılması kararı alındı. Konuya ilişkin açıklamada, "Aynı zamanda ekonomik duruma ilişkin mevcut değerlendirmenin ışığında, üye devletler arasında mali stratejilerin farklılaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aynı zamanda Euro bölgesinde dengeli bir toplam mali duruşun sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. Daha spesifik olarak, borç sürdürülebilirliğini korumak amacıyla, yüksek kamu borcuna sahip üye ülkelerde, koşullar izin verirse, kamu borçlarını azaltmak için kademeli bir mali düzenlemeye başlamanın uygun olduğu konusunda hemfikiriz" mesajı verildi. - BRÜKSEL