AB, Rusya'ya en kapsamlı yaptırım paketiyle yaklaşık 1600 kişi ve kuruluşu listeye aldı - Son Dakika
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AB, Rusya'ya en kapsamlı yaptırım paketiyle yaklaşık 1600 kişi ve kuruluşu listeye aldı

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AB dışişleri bakanları Lüksemburg'da, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yaklaşık 1600 kişi ve kuruluşu listeye ekleyen savaşın başından bu yana en kapsamlı yaptırım paketini kabul etti. Listelenenlerin mal varlıkları dondurulacak, toplam sayı yaklaşık 4600'e ulaştı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yaptırım listesini genişleten savaşın başından bu yana en kapsamlı paketi kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya'ya yönelik yaptırımları tek seferde en fazla genişleten kararla yaklaşık bin 600 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine almayı kabul etti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ağırlıklı olarak Rusya'nın savunma sanayisi ile bağlantılı 826 şirket ve 743 bireyi yaptırım listesine dahil eden karara ilişkin açıklamasında, "AB dışişleri bakanları, Rusya'nın askeri sanayi kompleksini hedef alarak yaklaşık bin 600 yeni kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bu, Rusya'nın savaşı başlatmasından bu yana yaptırım listemizin tek seferde en fazla genişletildiği karar oldu" dedi. Kallas, yaptırıma dahil edilen kişi ve kuruluşların yarıdan fazlasının balistik füze üretimi ile bağlantılı olduklarını ifade etti.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada ise "Böylece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen yaptırım rejimi kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların toplam sayısı, yaklaşık 4 bin 600'e ulaştı" denildi. Açıklamada, "Bugünkü paket, Rus askeri sanayisinin çekirdeğini oluşturan, yıllık toplam cirosu en az 20 milyar euroya ulaşan ve 250 binden fazla kişiyi istihdam eden orta kademe tedarikçileri özellikle hedef alıyor. Listeye alınan şirketler, füzeler, insansız hava araçları ve uçaklar dahil olmak üzere, Rusya'nın en gelişmiş silah sistemlerinden bazıları için kritik bileşenler tedarik ediyor" denildi.

Açıklamada yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağı, kendilerine doğrudan ve dolaylı fon veya ekonomik kaynak aktarımının yasağlanacağı ve listeye alınan kişilerin AB'ye seyahatine izin verilmeyeceği ifade edildi.

AB Konseyi ayrıca ayrı bir kararla Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerde eylül ayında düzenlenen ve AB tarafından yasa dışı ve göstermelik olarak nitelendirilen Duma seçimleriyle bağlantılı 77 kişiyi yaptırım listesine aldı. Bu kişilerin 74'ünün seçimlerde aday olduğu, üçünün ise seçimleri organize eden Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun üyeleri olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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