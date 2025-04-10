AB, Trump'ın Vergi Kararına Misilleme Yapmadı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergileri durdurma kararına karşılık AB'nin de misilleme vergilerini 90 gün boyunca askıya alacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği son gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı almasına karşı Avrupa Birliği'nden (AB) benzer bir adım geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın açıklamasını dikkate aldık. Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz" dedi.

AB'nin vergilere yönelik karşı tedbirlerinin kabul edilmesine ilişkin sürecin tamamlandığına dikkat çeken von der Leyen, ancak Trump'ın aldığı karar nedeniyle karşı tedbirlerin 90 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini söyledi.

Von der Leyen, "Müzakereler ikna edici olmazsa, karşı önlemlerimiz devreye girecek. Daha fazla karşı önlem için hazırlıklar devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi tüm seçenekler hala masada" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün yaptığı ilk açıklamada, Trump'ın ek vergileri durdurma kararını "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirmişti.

Trump, vergileri askıya almıştı

Dün Çin'e yönelik vergileri yüzde 125'e çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelere uyguladığı farklı oranlardaki ek vergileri ise ABD'ye misilleme yapmadıkları için 90 gün durdurma kararı almıştı. Trump, müzakerelerin sürdüğü ülkelere yüzde 10 karşılıklı vergi uygulayacağını söylemişti. - BRÜKSEL