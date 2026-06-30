AB Üyeliği Stratejik Hedef - Son Dakika
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AB Üyeliği Stratejik Hedef

30.06.2026 22:48
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Dışişleri Bakanı Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sayın Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Sayın Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner'i bugün ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Yaptığımız görüşmelerde dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkanı bulduk. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız. AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz. Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Üyeliği Stratejik Hedef - Son Dakika

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