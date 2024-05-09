ABD, 37 Çinli Kuruluşa İhracat Kısıtlaması Getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, 37 Çinli kuruluşa "ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle ihracat kısıtlaması getirdi.
ABD, 37 Çinli kuruluşa ticari kısıtlama listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığı, 37 Çinli kuruluşa "ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle ihracat kısıtlaması getirdi.
Söz konusu karar, şirketlerin Çin'in askeri modernizasyonuna destek sunabileceği ve Çin'e teknoloji akışını durdurmak için alındı. Söz konusu karar, ABD'li tedarikçilerin listede yer alan kuruluşlara ihracat yapmasını zorlaştırıyor. - WASHINGTON
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