Abd, Afganistan'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Abd, Afganistan'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı

08.04.2022 21:23
Abd, Afganistan'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Zhao, günlük basın brifinginde gelen bir soruya yanıt olarak, birkaç gün önce Afgan geçici hükümetinin ülke çapında haşhaş ekimi ve tüm uyuşturucu kategorilerinin üretimi, kullanımı ve satışını yasakladığını söyledi. Uyuşturucunun insanlık için ortak bir bela olduğuna dikkat çeken Zhao, Çin'in Afgan geçici hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirtti. Çin hükümetinin […]

Abd, <a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Zhao, günlük basın brifinginde gelen bir soruya yanıt olarak, birkaç gün önce Afgan geçici hükümetinin ülke çapında haşhaş ekimi ve tüm uyuşturucu kategorilerinin üretimi, kullanımı ve satışını yasakladığını söyledi. Uyuşturucunun insanlık için ortak bir bela olduğuna dikkat çeken Zhao, Çin'in Afgan geçici hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirtti.

Çin hükümetinin narkotik suçlarına karşı sıkı önlem aldığını ve uluslararası uyuşturucuyla mücadele işbirliğine aktif olarak katıldığını söyleyen Zhao şöyle konuştu: "Tüm halklarımızın sağlıklı ve huzurlu yaşamını korumak için uyuşturucuyla mücadele konusunda Afganistan ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliğini daha da derinleştirmeye hazırız."

Afgan meselesinin suçlusu ABD'nin Afganistan'daki uyuşturucu sorununda alçaltıcı bir rol oynadığını söyleyen Zhao, basında çıkan bazı haberlere göre Afganistan'da konuşlu ABD güçlerinin küresel ölçekte bir uyuşturucu laboratuvarı oluşturma projesini hayata geçirdiğini söyledi. Sonuç olarak, ülkedeki afyon üretimi 40 kattan fazla arttı.

Amerikalı tarihçi Alfred McCoy'un, bir makalesinde, ABD'nin Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) aracılığıyla yerel gerillaları finanse ettiğini ve onların bir eroin laboratuvarı zinciri işletmelerine göz yumduğunu söylediğini belirten Sözcü Zhao, CIA'in Afgan operasyonunun eski direktörü Charles Cogan'ın, ABD'nin Afganistan'daki uyuşturucu ticareti soruşturmasına gerçek anlamda bir kaynak ayırmadığını söylediğine işaret etti. "ABD'nin Afganistan'daki yirmi yıllık varlığı, yirmi yıllık ölüm, masum Afgan sivillerin yerinden edilmesi ve yirmi yıllık yerel uyuşturucu üretiminin aralıksız yükselişi demektir" diye belirten Zhao, ABD'nin, sorumsuzca ve aceleci bir şekilde geri çekilmesiyle ABD'nin masum Afgan halkına uyuşturucu sorunu da dahil olmak üzere bir dizi can sıkıcı sorun bıraktığını sözlerine ekledi.

Zhao, "ABD, davranışları üzerinde düşünmeli, samimi biçimde özür dileyerek yüksek miktarda tazminat ödemeli ve Afgan halkına verdiği zararı somut eylemlerle düzeltmeye çalışmalıdır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Afganistan özel temsilcileri, Taliban'a 'sözlerini yerine getirmesi' çağrısı yaptı Afganistan özel temsilcileri, Taliban'a 'sözlerini yerine getirmesi' çağrısı yaptı Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor

Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Afganistan, Afgan, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Abd, Afganistan'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 21:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Abd, Afganistan'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement