ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Rusya ve Çin'in nükleer silahları görüşmek için benzersiz bir konumda olduğunu belirterek, "Geçmişteki liderler, çoğu zaman fikir ayrılığı yaşadıkları liderlerle konuşmaktan kaçındı. Fırsatları reddederek hiçbir zaman barış sağlanamaz. Tüm gezegeni etkileyen sorunları çözmek için büyük sorumluluklarımız var" dedi.