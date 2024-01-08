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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Gazze Şeridi'nde protestolarla kesildi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Gazze Şeridi'nde protestolarla kesildi

ABD Başkanı Joe Biden, Charleston kentindeki Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi. Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından Biden, İsrail hükümetiyle çalıştığını ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden\'ın konuşması Gazze Şeridi\'nde protestolarla kesildi
08.01.2024 - 22:41,
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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca "Ateşkes şimdi" sloganı attı.

Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum" dedi.

Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden'a, "Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı. - CAROLINA

Kaynak: İHA
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