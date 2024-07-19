ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışında kalacağı vurgulandı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışında kalacağı vurgulandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim Kampanyası Müdürü Jen O'Malley Dillon, Biden'ın seçim yarışında kalacağını vurgulayarak, 'Başkan'dan defalarca duydunuz, kazanmak için bu yarışta. O bizim adayımız ve ikinci bir dönem için başkanımız olacak' dedi.

19.07.2024 19:40
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ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim Kampanyası Müdürü Jen O'Malley Dillon, Biden'ın seçim yarışında kalacağını vurgulayarak, "Başkan'dan defalarca duydunuz, kazanmak için bu yarışta. O bizim adayımız ve ikinci bir dönem için başkanımız olacak" dedi.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi için liderler kampanyalarına devam ederken, Başkan Joe Biden'ın sağlık sorunlarına ilişkin ortaya atılan iddialar da yarışta büyük bir etkiye neden oluyor. Biden'a yarıştan çekilmesi için hem kendi partisinden hem de kamuoyundan gelen baskıların arttığı bir dönemde Demokratların Kampanya Müdürü Jen O'Malley Dillon açıklama yaptı. Biden'ın başkanlık yarışında kalacağını belirten Dillon, ABD Başkanı'nın Donald Trump'ı yenmek için her zamankinden daha kararlı olduğunu söyledi. Dillon, "Bu kampanyada ileriye giden yolu görüyoruz. Donald Trump'ın karşısına çıkabilecek en iyi kişi o" dedi.

"Destekte bir miktar kayma gördük"

Biden'ın Trump ile canlı yayında gerçekleştirdiği tartışmanın ardından artan çekilme çağrıları nedeniyle "zor birkaç hafta geçirdiğini" kaydeden Dillon, "Kampanya için birkaç haftanın zor geçmediğini söylemek için burada değilim, şüphesiz öyle oldu ve kesinlikle destekte bir miktar kayma gördük ancak bu küçük bir hareketti" ifadelerini kullandı.

Biden'ı destekleyen insanların Trump tarafına geçmediğini vurgulayan Dillon, "Yaptıkları şey bize 'Başkan bunu yapabilir mi?' diye sormak. Başkan da onlara 'evet yapabilirim' diyor" şeklinde konuştu.

Biden'ın çekilebileceğine dair haberlerin sorulması üzerine Dillon, "Başkan'dan defalarca duydunuz, kazanmak için bu yarışta. O bizim adayımız ve ikinci bir dönem için başkanımız olacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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