ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump 11 Eylül anma töreninde bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump 11 Eylül anma töreninde bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump 11 Eylül anma töreninde bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, New York'ta 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Törende Biden ve Trump, başkanlık seçimleri öncesi bir araya geldi.

11.09.2024 22:08  Güncelleme: 22:22
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ABD Başkanı Joe Biden, Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, New York'ta 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

ABD'de 11 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının 23. yılında New York kentinde anma töreni düzenlendi. New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda düzenlenen törende ABD Başkanı Joe Biden, Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, önceki ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance da hazır bulundu. Ülkede 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için dün gece ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşan Trump ile Harris, tören öncesi el sıkıştı. Her iki başkan adayı, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için gün boyu düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılacak.

Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti

11 Eylül 2001'de kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York'un sembol yapılarından İkiz Kuleler'e, kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarpmıştı. Kaçırılan son uçak, hedefi olan başkent Washington DC'deki hükümet binasına varamadan Pensilvanya'da düşmüştü. 11 Eylül saldırıları sonucunda uçakları kaçıran 19 terörist hariç 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılardan sorumlu tutulan terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 10 yıl sonra 2011'de öldürülmüştü. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump 11 Eylül anma töreninde bir araya geldi - Son Dakika

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