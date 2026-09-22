ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda İran'ın artık bölgede zorba olmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda İran'ın artık bölgede zorba olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'ın artık Orta Doğu'nun zorbası olmadığını söyledi. Trump, İran'ın bir zamanlar olduğu gibi bölgede zorba olmadığını belirterek bu değerlendirmeyi paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İran bir zamanlar olduğu gibi artık Orta Doğu'nun zorbası değil" dedi.
Kaynak: İHA
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