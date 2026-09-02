ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kontrolümüz altında" - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kontrolümüz altında"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" açıklamasında bulundu. Trump, İran halkına Tahran rejimine karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarıyla yeniden yükselen bölgesel gerilim güvenlik endişelerini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, yalan haber yapmakla suçladığı ABC yayın kuruluşunun bildirdiğinin aksine, "İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını" vurguladı. İran'ın değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı. İran'ın kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini öne süren Trump, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump: 'Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kontrolümüz altında' - Son Dakika

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