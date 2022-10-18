ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik." - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik."

18.10.2022 10:48
ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik."

ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik."

ABD Büyükelçisi Flake: " Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik." - ANKARA

YORUMLAR
500
ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok ABD'den Yunanistan'a beklemediği yanıt: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz ABD'den Yunanistan'a beklemediği yanıt: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçisi Flake'e cevap MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçisi Flake'e cevap
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Büyükelçisi Flake: 'Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik.' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye yönelik." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement