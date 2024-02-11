ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 uçakları satın alması önemli bir adım - Son Dakika
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Politika

ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 uçakları satın alması önemli bir adım

ABD Büyükelçisi: Türkiye\'nin F-16 uçakları satın alması önemli bir adım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararının önemli bir adım olduğunu belirtti. Flake, Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından hayati önem taşıdığını ve müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına aldığını ifade etti.

11.02.2024 11:03
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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