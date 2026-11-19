ABD, Çin ve Rusya BMGK daimi üyeleri olarak BM'yi reforme etme kararlılığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin üçlü görüşmesi sonrası açıklamada, üç ülkenin BMGK daimi üyesi olarak BM'yi reforme etme kararlılığı vurgulandı. Reformun, BM'nin küresel zorluklara daha etkili yanıt vermesi ve barış ile güvenlik misyonu için gerektiği belirtildi.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM'nin küresel zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ve güvenliğin temel misyonunu yerine getirebilmesi için BM'yi reforme etme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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