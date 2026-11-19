ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM'nin küresel zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ve güvenliğin temel misyonunu yerine getirebilmesi için BM'yi reforme etme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.