ABD, Çin ve Rusya liderleri UCM'nin yetki aşımına karşı ortak tutum aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD, Çin ve Rusya liderleri üçlü görüşmenin ardından UCM ve benzeri organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiğinde hemfikir oldu. Açıklamada, devletlerin rızası ve devlet görevlilerinin dokunulmazlığına saygı temel ilke olarak vurgulandı.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Üç devlet başkanı, devletlerin rızası ilkesinin ve devlet görevlilerinin dokunulmazlıklarına saygının temel önem taşıdığını belirtti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri diğer organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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