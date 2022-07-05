ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları

05.07.2022 09:32

- ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeniden yüz yüze gerçekleştirildi.

- ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları

WASHINGTON - ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeniden yüz yüze gerçekleştirildi.

ABD Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. ABD'nin 1776'da İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından her yıl düzenli olarak kutlanan Bağımsızlık Günü, bu yıl Covid-19 kısıtlamaları olmadan yeniden yüz yüze gerçekleştirildi. Başkent Washington DC'de halk National Mall'da piknik yaparak güzel vakit geçirirken, akşam düzenlenen konsere katıldı. Konserin ardından düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini binlerce kişi izlerken, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden gösteriyi Beyaz Saray'ın bahçesinde asker aileleriyle birlikte izledi.

YORUMLAR
500
(DRONE) ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları (DRONE) ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement