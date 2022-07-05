- ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları

ABD Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. ABD'nin 1776'da İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından her yıl düzenli olarak kutlanan Bağımsızlık Günü, bu yıl Covid-19 kısıtlamaları olmadan yeniden yüz yüze gerçekleştirildi. Başkent Washington DC'de halk National Mall'da piknik yaparak güzel vakit geçirirken, akşam düzenlenen konsere katıldı. Konserin ardından düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini binlerce kişi izlerken, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden gösteriyi Beyaz Saray 'ın bahçesinde asker aileleriyle birlikte izledi.

Kaynak: İHA

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