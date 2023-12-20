ABD\'de Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump\'ın 2024 seçimlerinde yarışamayacağına karar verdi

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık seçiminde yarışamayacağına karar verdi.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, hakkındaki çeşitli davalar nedeniyle yargı süreci devam eden eski başkan Donald Trump, yeni bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kaldı. Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 2021'de gerçekleşen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.

Yüksek mahkeme yargıçlarından 4'ü 133 sayfalık kararda Trump'ın seçime katılmaması yönünde oy kullanırken, 3 yargıç ise karara karşı çıktı. Trump'ın avukatı Alina Habba yaptığı açıklamada, Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararı ülkenin demokrasisine bir saldırı olarak nitelendirdi. Habba, "Bu böyle kalmayacak. ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu anayasaya aykırı kararı tersine çevireceğine inanıyoruz" dedi.

Karar 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyecek

Mahkeme, söz konusu kararına Trump'ın baskınla bağlantısı olduğuna yönelik kanıtlar olduğunu gerekçe gösterirken, kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtildi. Trump'ın bu süre içerisinde ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Mahkemeye göre Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu sonuçlanana kadar kararın durdurulma süreci devam edecek. Sürecin uzaması durumunda Trump, 5 Mart'ta Colorado'da yapılacak ön seçimde yer alabilecek.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla ABD'de ilk kez bir eyalet mahkemesi Trump'ın 2024 seçimlerinden men edilmesine hükümetmiş oldu. ABD anayasasına göre daha önce federal bir görev için yemin etmiş olan ve ABD'ye karşı "ayaklanma veya isyana" karışan hiç kimse resmi bir görevde yer alamıyor.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. - COLORADO