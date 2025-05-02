ABD'de Federal Harcamalarda 163 Milyar Dolar Kesinti

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, gelecek yıl için federal harcamalarda 163 milyar dolarlık harcama kesintisi öngören bir bütçe taslağı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi federal çalışanları işten çıkararak ve ABD hükümet kurumlarını dağıtarak yaptığı kesintilere bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB), gelecek yıl için federal harcamalarda 163 milyar dolarlık harcama kesintisi öngören bir bütçe taslağı açıkladı. OMB tarafından yapılan açıklamada, önerilen bütçeyle savunma harcamalarının 2025 yılında yürürlüğe giren seviyelere kıyasla yüzde 13, iç güvenlik harcamalarının ise neredeyse yüzde 65 oranında artırılacağı belirtildi. Savunma dışı isteğe bağlı harcamaların ise yüzde 23 oranında azaltılarak 2017'den bu yana en düşük seviyeye ineceği aktarıldı.

OMB Direktörü Russ Vought yaptığı açıklamada, "Bu kritik anda, çöküşümüzü finanse etmeye son verecek, ABD'lileri öncelik yapacak ve ordumuz ile iç güvenliğimize eşi görülmemiş destek sağlayacak tarihi bir bütçeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON