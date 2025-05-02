ABD'de Federal Harcamalarda 163 Milyar Dolar Kesinti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD'de Federal Harcamalarda 163 Milyar Dolar Kesinti

Beyaz Saray, 2025 için federal harcamalarda 163 milyar dolarlık kesinti öngörüyor.

02.05.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, gelecek yıl için federal harcamalarda 163 milyar dolarlık harcama kesintisi öngören bir bütçe taslağı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi federal çalışanları işten çıkararak ve ABD hükümet kurumlarını dağıtarak yaptığı kesintilere bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB), gelecek yıl için federal harcamalarda 163 milyar dolarlık harcama kesintisi öngören bir bütçe taslağı açıkladı. OMB tarafından yapılan açıklamada, önerilen bütçeyle savunma harcamalarının 2025 yılında yürürlüğe giren seviyelere kıyasla yüzde 13, iç güvenlik harcamalarının ise neredeyse yüzde 65 oranında artırılacağı belirtildi. Savunma dışı isteğe bağlı harcamaların ise yüzde 23 oranında azaltılarak 2017'den bu yana en düşük seviyeye ineceği aktarıldı.

OMB Direktörü Russ Vought yaptığı açıklamada, "Bu kritik anda, çöküşümüzü finanse etmeye son verecek, ABD'lileri öncelik yapacak ve ordumuz ile iç güvenliğimize eşi görülmemiş destek sağlayacak tarihi bir bütçeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'de Federal Harcamalarda 163 Milyar Dolar Kesinti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:21:02. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de Federal Harcamalarda 163 Milyar Dolar Kesinti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.