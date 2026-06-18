ABD'den İran'a Nükleer Uyarı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a uyarıda bulunarak, "Nükleer silahlardan vazgeçmezse, nükleer emellerinden vazgeçmezse, nükleer materyallerini teslim etmezse, nükleer tesislerini kapatmazsa, Savunma Bakanlığı burada olacak ve gerekirse yeniden harekete geçmeye hazır olacak. Bunu tercih etmeyiz ve buna göre konuşlanmış durumdayız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile anlaşmanın bu ülkeye fazla taviz verdiği eleştirilerine ilişkin düşüncesi sorulan Hegseth, anlaşmanın ABD'nin güç kullanması sonucunda ortaya çıktığı cevabını verdi. Hegseth, "Bu anlaşma ise aylar süren bombardıman ve aşılamaz bir ablukanın ardından geldi. İran, masaya oturmak ve bunu kabul etmek zorunda kaldığı bir konuma getirildi" dedi.

İran'ın söz verdiği şeyleri yapmaması durumunda yeniden harekete geçmeye hazır olacaklarını söyleyen Hegseth, "Yani nükleer silahlardan vazgeçmezse, nükleer emellerinden vazgeçmezse, nükleer materyallerini teslim etmezse, nükleer tesislerini kapatmazsa, Savunma Bakanlığı burada olacak ve gerekirse yeniden harekete geçmeye hazır olacak. Bunu tercih etmeyiz ve buna göre konuşlanmış durumdayız" dedi.

"Müzakerelerin arkasında büyük bir sopa olarak kalacağız"

Anlaşma çerçevesinde ABD'nin İran'ın çevresindeki güçlerini çekme ihtimaline ilişkin bir soruya Hegseth, "Bölgedeki duruşumuz ve konuşlanmamıza gelince, hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyduğumuzu değerlendireceğiz. Abluka tamamen kaldırıldığında geri çekilecek ve ticaretin akmasına izin vereceğiz. Ancak İran yükümlülüklerine uymazsa, son derece sağlam bir ablukayı yeniden uygulamaya koyabilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

Hegseth, "Uzun zamandır bölgede üslerimiz bulunuyor. Bunların büyük kısmı olduğu gibi kalacak. Bölgede kaç askere ihtiyaç duyduğumuza bakacak ve buna göre ayarlama yapacağız. Ancak biz, Başkan Obama döneminde hiç var olmadığı şekilde müzakerelerin arkasında büyük bir sopa olarak kalacağız. Askeri duruşumuz, İran'ın bu anlaşma kapsamında masada doğru olanı yapmasını sağlamaya devam edecek" dedi.

"İngiltere savunmaya ne kadar fazla harcama yaparsa, NATO da o kadar güçlü olacaktır"

İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı ile de görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Hegseth, İngiliz muhatabına "Daha fazla harcama yapmanız gerekiyor" mesajını verdiğini aktardı. Hegseth, "Eğer İngiltere'de ya da Diego Garcia'da erişime ve üs kullanımına ihtiyaç duyarsak, başka ülkelerin pistin sonunda elinde bir kontrol listesiyle durup neyin uçup neyin uçamayacağına karar verdiği bir dünyada yaşayamayız. Bu işimize yaramaz. Kriz dönemleri için de uygun değil" dedi.

Hegseth ayrıca, "İngiltere savunmaya ne kadar fazla harcama yaparsa, NATO da o kadar güçlü olacaktır. Batı medeniyeti o kadar güçlü olacaktır. Bu da iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

"Duruşumuz güç üzerine kurulu"

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığında somut bir değişikliğin ne zaman görüleceğine ilişkin bir soruya Hegseth, "Her şey şartlara ve karşı tarafın ne kadar uyum gösterdiğine, belirlenen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına bağlı olacak" cevabını verdi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama dönemindeki nükleer anlaşmada olduğu gibi itimada dayalı bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Hegseth, "Burada fazla güven yok. Yapacağımız her şey teyit üzerine kurulu olacak" diye konuştu.

Hegseth, "Duruşumuz güç üzerine kurulu. İran'ın masada doğru türden bir anlaşma yapması için her fırsatı olacak. Eğer bunu yapmazsa, Savunma Bakanlığı burada ve harekete geçmeye hazır olacak" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL