ABD'den İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan yeni yaptırım hamlesi

12.05.2026 03:07
WASHINGTON — ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken, Washington yönetiminden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, OFAC İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık ederek DMO'ya finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. DMO'nun petrol satışlarını gizlemek ve rejime gelir aktarmak için uluslararası paravan şirketleri kullandığı kaydedilen açıklamada, elde edilen bu gelirlerin İran halkının refahı yerine silah programlarının geliştirilmesi, vekil terör örgütlerinin desteklenmesi ve halkı baskılayan güvenlik güçlerinin finanse edilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Trump yönetiminin "maksimum baskı" politikası kapsamında atılan bu adımlarla, rejimin birincil gelir kaynağı olan milyarlarca dolarlık petrol gelirinin doğrudan hedef alındığı aktarıldı.

İran yaptırımları Asya'ya uzandı

Yeni yaptırım kararı kapsamında, DMO'nun Şehit Purcaferi Petrol Merkezi'nin başındaki isim olan ve paravan şirketler üzerinden petrol borçlarının tahsilatını koordine eden Ahmed Muhammedi Zade, yurt dışı döviz işlemlerinden sorumlu Finans Şefi Samed Fethi Salami ve Ticaret Şefi Muhammedrıza Eşrefi Gehi yaptırım listesine eklendi. Ayrıca, Hong Kong merkezli Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu Limited, Jiandi HK Limited ve Max Honor International Trade Co. şirketleri yaptırım altındaki tankerler kullanılarak yapılan on milyonlarca dolarlık petrol ticaretinde rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanan firmalar oldu.

Körfez firmaları da listede

Yaptırımlara hedef olan kuruluşların Körfez ayağında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da faaliyet gösteren lojistik ve ticaret firmaları yer aldı. Dubai ve Şarika merkezli Ocean Allianz Shipping LLC, Atic Energy FZE, Blanca Goods Wholesaler LLC ve Universal Fortune Trading LLC ile Umman merkezli Zeus Logistics Group; DMO ve İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) adına gemi tedarik ettikleri, sevkiyatlara aracılık yaptıkları ve sözleşmeler imzaladıkları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı. Yaptırımlar kapsamında, söz konusu kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlamalarının uygulandığı kaydedildi.

"İran'ı finansman kaynaklarından mahrum bırakmaya devam edeceğiz"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, son yaptırımların yürürlükteki "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "İran'ın askeri unsurları yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke' stratejisi İran'ı silah programlarından, terörist vekil güçlerinden, terör eylemleri gerçekleştirmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak için kullandığı finansman kaynaklarından mahrum bırakmayı sürdürecek" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
